Malore improvviso alla festa poi il miracolo: arriva il 118 e l’uomo torna a respirare

Una storia a lieto fine è quella raccontata dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate incentrata sul salvataggio di un uomo colpito da un malore improvviso mentre si trovava in un noto locale per feste di Casoria, in provincia di Napoli.

Casoria, malore al locale per feste: salvato un uomo

L’uomo, che si trovava all’interno di una delle sale del locale, probabilmente per una festa, avrebbe accusato un arresto cardiaco, scatenando il panico tra i presenti. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno assistito il paziente riuscendo a salvargli la vita.

“Attimi di paura stasera a Casoria, dove un uomo di 59 anni è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio all’interno del locale Villa Santa Chiara. L’allarme è scattato intorno alle 21:50, quando la centrale operativa Na2 Nord ha inviato sul posto l’ambulanza Casoria 01 della Misericordia. L’equipaggio, composto dall’autista Davide Spina e dall’infermiera Giada Del Vecchio, è giunto sul luogo dell’emergenza in appena tre minuti” – si legge nella nota diffusa dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

“All’arrivo, il paziente si trovava in asistolia. I sanitari hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare: mentre l’infermiera inseriva un accesso venoso, è stato praticato il primo ciclo di massaggio cardiaco. Il tempestivo intervento ha permesso al defibrillatore di erogare una scarica che ha ripristinato ritmo e respiro del paziente“.

“Pochi minuti dopo è sopraggiunta anche l’automedica di Arzano, con a bordo la dottoressa Rita Mele, che ha prestato assistenza medica. Stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore, dove ha ricevuto le cure del personale del pronto soccorso. Un intervento rapido ed efficace che, ancora una volta, mette in evidenza la professionalità e la dedizione degli operatori del 118, capaci di trasformare una corsa contro il tempo in una possibilità concreta di salvezza”.