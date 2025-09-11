McDonald’s assume a Napoli e provincia, nuovi posti in 5 store: requisiti e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in McDonald’s, la celebre catena di fast food americana che ha dato il via ad una campagna di assunzioni che interesserà diversi store della provincia di Napoli, da Pomigliano D’Arco a Casoria e Torre Annunziata.

Lavoro in McDonald’s: nuove assunzioni in provincia di Napoli

Tra i brand più affermati del mondo nel settore food, McDonald’s espande la sua “flotta”, inserendo nuove risorse da impiegare nei punti vendita di Napoli (via Medina), Casoria (via Sannitica), Pomigliano D’Arco, Torre Annunziata e Nola.

Nello specifico McDonald’s è alla ricerca di addetti Ristorazione-Crew, con attività che tipicamente si dividono tra cucina e sala ristorante: in cucina il dipendente prepara i prodotti, collaborando con i colleghi, mentre in sala accoglie e supporta i clienti nella scelta dei menù e si impegna per garantire loro un’esperienza piacevole.

Tra i principali requisiti richiesti: ottime doti relazionali, diploma di scuola media superiore, orientamento al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Per candidarsi alle selezioni basterà collegarsi all’apposita sezione del sito ufficiale di McDonald’s, selezionare la sede di proprio interesse e compilare il form con le proprie generalità anagrafiche ed esperienze professionali. Sarà cura dei recruiters, poi, mettersi in contatto con i profili in linea con la posizione da ricoprire.