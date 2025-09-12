Bimbi ricoverati per droga a Napoli: uno ha raccolto qualcosa al parco e si è sentito male

Due bambini di un anno circa (o poco più) sono ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli per intossicazione causata dall’ingestione di droga.

Bambini al Santobono di Napoli: hanno ingerito droga

Si tratta di due casi non collegati tra loro ma comunque molto simili. Il primo paziente, stando a quanto rende noto Il Mattino, è giunto al nosocomio, accompagnato dai suoi genitori, da San Pietro a Patierno con sintomi riconducibili ad una ingestione di stupefacenti. I sanitari hanno infatti confermato la presenza di Thc, presente nella pianta di cannabis.

Poche ore dopo sarebbe giunto il secondo bambino, trasferito direttamente dal Vecchio Pellegrini dove aveva ricevuto il primo soccorso. La madre avrebbe riferito che il figlio si sarebbe sentito male dopo aver raccolto qualcosa da terra in un’area verde poco distante dalla stazione di Piazza Garibaldi.

Entrambi i piccoli pazienti sono stati ricoverati e stabilizzati. Intanto la Polizia sta indagando sulle cause dell’intossicazione, monitorando situazioni familiari e ambiente domestici dei bambini. L’ingestione di droga, in bimbi così piccoli, è particolarmente rischiosa in quanto può indurre al coma oltre a manifestarsi con sintomi quali difficoltà a camminare, respirare, restate in piedi.