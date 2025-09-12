Tragedia in Campania, malore improvviso mentre fa il bagno in mare: è morto

Tragedia sulla spiaggia di Calanca, a Marina di Camerota, dove un turista è morto, probabilmente per un malore che lo avrebbe colpito mentre si trovava in acqua.

Tragedia a Camerota: trovato uomo morto in mare

A scorgere il corpo privo di vita in acqua sarebbero stati due turisti che, dopo essersi tuffati in acqua, si sarebbero trovati davanti il cadavere di un anziano. La vittima è un uomo di 92 anni, originario della provincia di Viterbo, che si trovava in Campania per trascorrere alcuni giorni di vacanza in compagnia della moglie.

I due bagnanti hanno tentato di trascinarlo verso la riva, allertando poi i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Stando ad una prima ricostruzione, resa nota da Il Mattino, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

In spiaggia sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini per ricostruire con esattezza le cause della tragedia.