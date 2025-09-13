Napoli, Carabiniere investito da centauro che non si ferma all’alt in pieno centro

Controlli serrati dei Carabinieri nel cuore della movida di Chiaia, a Napoli, dove nella notte sono scattati numerosi interventi per contrastare comportamenti illeciti e violazioni del codice della strada. Durante l’operazione, due giovani in scooter sono stati denunciati per aver tentato di forzare un posto di blocco, ignorando l’alt imposto dai militari.

Nel corso dell’attività sono stati inoltre denunciati due parcheggiatori abusivi recidivi, mentre quattro minorenni sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di hashish.

Sicurezza stradale: 39 multe, 13 scooter sequestrati

Particolare attenzione è stata riservata ai controlli sul rispetto del Codice della Strada. In totale sono state elevate 39 sanzioni amministrative, di cui 13 per mancato utilizzo del casco. Le giustificazioni fornite dai giovani fermati sono apparse spesso fantasiose: c’è chi ha detto di aver percorso “solo dieci metri”, chi ha lamentato che “il casco rovina i capelli”, e chi ha semplicemente affermato di “averlo dimenticato a casa”.

In ogni caso, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di 13 scooter.

Carabiniere investito durante un controllo: 21 giorni di prognosi

L’episodio più grave si è verificato intorno all’1:00 di notte in via Gaetano Filangieri, dove un sottufficiale del Nucleo Radiomobile di Napoli è stato investito da uno scooter durante un controllo. Il militare aveva intimato l’alt al conducente, che per tutta risposta ha forzato il posto di blocco travolgendolo.

Il carabiniere ha riportato un trauma alla spalla sinistra e, dopo essere stato soccorso dai colleghi e trasportato all’Ospedale del Mare, è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni.

Sono attualmente in corso le indagini per identificare il responsabile della fuga.