Festa di San Gennaro a Napoli, il piano traffico: tutti i divieti e le strade chiuse

In occasione della festa di San Gennaro, il Comune di Napoli ha istituito un piano traffico, tramite ordinanza, rendendo note le strade chiuse e i divieti in vigore per le giornate del 18 e 19 settembre 2025.

Festa di San Gennaro a Napoli 2025: strade chiuse e divieti

È istituito in via Duomo – nelle giornate del 18 e 19 settembre 2025- un particolare dispositivo di circolazione nell’ambito dellecelebrazioni previste in onore di San Gennaro, Santo Patrono della Città di Napoli.

1) Sospensione, dalle ore 8:00 di giovedì 18 settembre e fino a cessate esigenze di venerdì 19 settembre,degli stalli di sosta a pagamento, della sosta per i motocicli,della sosta per il carico/scarico merci, della sosta riservati ai TAXI e di qualsiasi altra tipologia di sosta autorizzata, nel tratto da Via Tribunali a Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, su ambo i lati.

2) Dalle ore 8:00 di giovedì 18 settembre e fino a cessate esigenze di venerdì 19 settembre,divieto di sosta e di fermata, nel tratto da Via Tribunali a Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi su ambo i lati.

3) Sospensione, dalle ore 0:00 di venerdì 19 settembre e fino a cessate esigenze, degli stalli di sosta a pagamento, della sosta per i motocicli, della sosta per il carico/scarico merci, della sosta riservati ai TAXI e di qualsiasi altra tipologia di sosta autorizzata, nel tratto da Piazza Museo Filangieri a Via Tribunali, su ambo i lati.

4) Dalle ore 0:00 di venerdì 19 settembre e fino a cessate esigenze, divieto di sosta e di fermatanel tratto da Piazza Museo Filangieri a Via Tribunali, su ambo i lati.

5) Dalle ore 7:00 di venerdì 19 settembre e fino a cessate esigenze, divieto di transito veicolare nel tratto da Piazza Museo Filangieri a Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi.