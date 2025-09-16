Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. La prima lucana a vincere il concorso: “Continuerò a studiare”

È la lucana Katia Buchicchio ad aver conquistato il titolo di Miss Italia 2025. La giovane, 18 anni, già Miss Basilicata, ha superato in finale le rappresentanti di Umbria e Marche, guadagnandosi la fascia più ambita del concorso. A consegnarle la corona sul palco del PalaSavelli sono state Patrizia Mirigliani e Francesca Pascale, presidente della giuria.

Alta 1.75, originaria di Anzi in provincia di Potenza, Katia frequenta il primo anno di Odontoiatria e protesi dentaria. Con la vittoria regala alla Basilicata un primato storico: mai, prima d’ora, la regione aveva ottenuto il titolo nazionale.

Una vittoria dedicata alla famiglia e alla Basilicata

Accanto a lei, a condividere il momento, il fidanzato Michael e la sua famiglia. “Il mio manager è stato mio padre Antonio, che mi ha sempre sostenuta durante tutto il percorso”, ha detto Katia, dedicandogli la vittoria. Ha aggiunto che continuerà a studiare e lavorare per rappresentare al meglio la sua terra.

La Basilicata scrive così una nuova pagina nel libro di Miss Italia. Finora, i record appartenevano al Lazio, con 13 reginette, seguito da Lombardia e Sicilia con 11. Nessun titolo invece ancora per Molise e Valle d’Aosta.

Il trionfo sul palco e l’abbraccio dei cari

Subito dopo la proclamazione, Katia è stata raggiunta sul palco dai genitori Rosanna e Antonio e dalla sorella Lucrezia. “È rispettosa, legata alla famiglia e alla sua terra. Determinata, non si arrende davanti alle difficoltà”, ha detto la madre.