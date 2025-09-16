Si masturba davanti a una ragazzina, il fidanzatino lo picchia: il 62enne è morto

Un uomo di 62 anni, originario di Napoli, è morto all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, in provincia di Taranto, dopo essere stato ritrovato riverso su una panchina in città: soltanto 24 ore prima sarebbe stato picchiato da un minore per un caso di molestie sessuali.

Manduria, picchiato dopo molestie sessuali: è morto

Stando a quanto rende noto Il Mattino, l’uomo, ospite di una comunità per il trattamento delle dipendenze alcoliche, nella serata di sabato si trovava ai giardini pubblici. Qui avrebbe compiuto atti di autoerotismo davanti a un gruppetto di ragazze, tutte minorenni.

Una delle ragazzine avrebbe immediatamente allertato il suo fidanzatino, a sua volta minorenne, che giunto sul posto avrebbe pestato il 62enne. I passanti hanno segnalato la vicenda ai carabinieri, richiedendo anche l’intervento dei sanitari del 118. L’uomo, tuttavia, avrebbe rifiutato l’assistenza medica, ritenendo di stare bene.

Il giorno seguente, il 62enne è stato nuovamente soccorso, mentre si trovava riverso su una panchina nel quartiere archeologico di Manduria, con ecchimosi al volto e un leggero sanguinamento dalle narici. Giunto in ospedale la situazione, che inizialmente sembrava sotto controllo, sarebbe degenerata: l’uomo, ricoverato in rianimazione, ha perso la vita.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e le cause del decesso del 62enne napoletano. Non è chiaro se la morte sia legata al pestaggio o a un quadro clinico già compromesso.