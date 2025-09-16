In missione in Tanzania, 4 suore perdono la vita tragicamente: una era napoletana

Tragedia in Tanzania dove a seguito di un grave incidente stradale hanno perso la vita 4 suore missionarie: tra queste suor Maria Nerina De Simone, originaria di Castellammare di Stabia (Napoli).

Incidente in Tanzania, morte 4 suore: una è napoletana

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, le vittime si trovavano a bordo di un bus diretto all’aeroporto. Proprio quel giorno avrebbero dovuto fare rientro in Italia ma, lungo il tragitto, il veicolo, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un mezzo pesante. A perdere la vita sarebbe stato anche l’autista.

“Con profonda tristezza ho appreso la notizia della tragica scomparsa, in Tanzania, di Suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, originaria della nostra Castellammare di Stabia” – ha annunciato il sindaco Luigi Vincinanza.

“Suor Maria Nerina ha perso la vita insieme ad altre tre sorelle e all’autista mentre si stavano recando in aeroporto per far rientro in Italia dopo la loro missione in Africa. Alla Congregazione delle Suore Carmelitane, alla comunità scolastica di via Cicerone e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Suor Maria Nerina, a nome della città di Castellammare di Stabia va il nostro pensiero in questo momento così triste”.

Sarebbero morte sul colpo, oltre a Suor Nerina De Simone, Lilian G. Kapongo (superiora generale), Damaris Matheka (consigliera provinciale), Stellamaris Muthini e l’autista Bonifasi. In ospedale, in gravi condizioni, sarebbe ricoverata in gravi condizioni Suor Paulina, sorella tanzaniana. Tutte stavano partecipando alla missione di Mwanza in Tanzania.