Artem Tkachuk, caos in ospedale: l’attore di Mare Fuori sedato e denunciato

Momenti di paura martedì sul set di Mare Fuori. Artem Tkachuk, 25 anni, attore di origini italo-ucraino che nella serie interpreta Pino ’o Pazzo, ha avuto un improvviso episodio di forte agitazione durante le riprese al porto. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da richiedere l’intervento del 118.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini in codice rosso, Tkachuk ha manifestato comportamenti aggressivi anche dopo il ricovero.

In ospedale avrebbe spintonato medici, infermieri e personale della vigilanza, danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e alcune porte del reparto. In un momento concitato ha tentato persino di fuggire, ma è stato bloccato dai carabinieri della compagnia Napoli Centro.

Solo dopo essere stato sedato l’attore è stato messo in condizioni di non nuocere a sé stesso né agli altri. Contestualmente sono stati effettuati esami tossicologici e altri accertamenti clinici.

L’episodio è stato segnalato all’autorità giudiziaria, che ha disposto provvedimenti nei suoi confronti: Tkachuk è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Nel pomeriggio di ieri è stato poi trasferito all’ospedale San Giovanni Bosco, nel reparto di Psichiatria, dove resterà alcuni giorni in osservazione per ulteriori valutazioni mediche.

Artem Tkachuk è noto al pubblico televisivo soprattutto per il ruolo in Mare Fuori, dove veste i panni di Pino ’o Pazzo, giovane dal carattere impulsivo, e per la sua partecipazione al film La paranza dei bambini (2019), che segnò il suo debutto sul grande schermo.