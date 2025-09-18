Incidente mortale in Tangenziale a Napoli, identificate le vittime: erano marito e moglie

Si chiamavano Umberto Amato, 65 anni, ed Emanuela Esposito, 61, le vittime del drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la Tangenziale di Napoli. La coppia, residente a Fuorigrotta e molto conosciuta in zona, ha perso la vita mentre viaggiava in sella a una Yamaha nella galleria di Monte Sant’Angelo Est, in direzione Capodichino.

L’impatto, avvenuto intorno alle 22, non ha lasciato scampo: Amato è morto sul colpo, mentre la moglie è deceduta pochi minuti dopo, nonostante indossassero entrambi il casco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso della Tangenziale, ma ogni tentativo di salvarli è stato inutile.

Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbe stato alcun coinvolgimento di altri veicoli, come ipotizzato inizialmente. A causare l’incidente potrebbe essere stata la velocità: l’uomo avrebbe perso il controllo della moto, schiantandosi contro le barriere di protezione.

Grazie al rapido intervento dei tecnici della Tangenziale, non è stato necessario chiudere il tratto interessato e la circolazione non ha subito rallentamenti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state acquisite, mentre la Polizia stradale di Fuorigrotta è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.