Violenza shock a Chiaia, 19enne accerchiato e accoltellato mentre era a passeggio con il cane

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Napoli. Un ragazzo di 19 anni è stato accerchiato e accoltellato in via Giacomo Piscicelli, nel quartiere Chiaia, mentre rientrava a casa dopo una passeggiata con il cane.

Secondo una prima ricostruzione – ancora in fase di verifica – il giovane sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei e almeno uno di loro lo avrebbe colpito con un’arma da taglio per motivi ancora da chiarire.

Immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia Napoli Centro e dei sanitari del 118: il 19enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La coltellata gli ha infatti perforato il fegato.

Attualmente il ragazzo si trova in osservazione: non è in pericolo di vita, ma sarà necessario attendere che si riprenda per chiarire meglio la dinamica dell’aggressione e fornire dettagli utili agli investigatori.

Le indagini dei carabinieri proseguono per identificare i responsabili e ricostruire con precisione i fatti.