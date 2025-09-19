LIVE/ San Gennaro ha fatto il “miracolo”: il sangue si è sciolto

San Gennaro ha fatto il “miracolo”. Oggi, 19 settembre 2025, si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue del martire contenuto nelle ampolle custodite all’interno del Duomo di Napoli. Alle ore 10:00, quando le ampolle sono state mostrate ai fedeli, il sangue era già completamente liquido.

Il miracolo di San Gennaro si è ripetuto

Un rito secolare che è visto come buon auspicio dai Napoletani e non solo. L’avverarsi di eventi funesti, in passato, in occasione della mancata liquefazione del sangue ha portato la popolazione a credere che il mancato prodigio fosse una sorta di segno premonitore. Una ricostruzione che, come ricorda la Chiesa di Napoli, è fuorviante.

Il “miracolo” di San Gennaro va intenso nel senso devozionale e spirituale, come segno della presenza divina e la vicinanza del santo attraverso la sua intercessione.