Identificata la studentessa spagnola di 20 anni investita da neopatentato a Napoli: chi era

Aveva compiuto da poco vent’anni, lo scorso 15 agosto, e davanti a sé un futuro ancora tutto da scrivere. Saray Arias Fernandez, originaria di Ponferrada, un piccolo centro della provincia di León, nel nord della Spagna, si trovava a Napoli per il suo progetto Erasmus, che avrebbe dovuto proseguire per un altro anno.

I suoi sogni, però, si sono infranti tragicamente nella notte di ieri, mentre attraversava le strisce pedonali all’altezza del civico 87 di corso Umberto.

Un fuoristrada Land Rover Evoque, guidato da un diciottenne neopatentato, l’ha travolta senza lasciarle scampo. Illesi i due amici che erano al suo fianco al momento dell’incidente.