Paolo vittima di bullismo: al funerale i compagni ridono e nessuno si avvicina ai genitori

«Al funerale c’erano pochi ragazzi della sua età, e alcuni di loro ridevano, come se fossero a una festa». È la testimonianza di un’amica di famiglia di Paolo Mendico, il 15enne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che la scorsa settimana si è tolto la vita. Un racconto che, insieme ai messaggi circolati tra i genitori della classe, delinea uno scenario inquietante.

Secondo i familiari, dietro al gesto estremo ci sarebbero anni di bullismo, subìti sin dalle elementari e proseguiti fino al primo anno di liceo, l’ultimo frequentato dal ragazzo. Paolo ha scelto di farla finita proprio il giorno prima di rientrare a scuola.

All’istituto Pacinotti, dove studiava, sarebbe stato preso di mira da quattro compagni di classe. Eppure, nemmeno la tragedia ha scosso quei ragazzi: durante il funerale, alcuni di loro avrebbero riso, mentre l’intera comunità si stringeva intorno al dolore della famiglia.

Un dolore che, secondo i genitori di Paolo, si è trasformato in amarezza di fronte all’indifferenza: nessuno, ad eccezione dell’unico amico del figlio, si è avvicinato a mamma Simonetta e papà Giuseppe per offrire una parola di conforto o una condoglianza. Nessuno è passato da casa. «Una dimostrazione di malafede», dicono oggi i familiari.