Milano, rapina a Stefano De Martino: strappato dal polso l’orologio da 40mila euro

Paura per Stefano De Martino, conduttore ed ex ballerino, vittima di una rapina in zona Bocconi a Milano. Il 34enne si trovava alla guida della sua Mercedes quando due scooter lo hanno preso di mira con il cosiddetto “trucco dello specchietto”.

Secondo la ricostruzione, un primo scooter ha urtato lo specchietto dell’auto costringendo De Martino a fermarsi per sistemarlo. In quel momento, un secondo mezzo con due uomini a bordo si è avvicinato: uno dei rapinatori ha afferrato l’orologio di lusso che il conduttore indossava al polso, un Patek Philippe dal valore di alcune migliaia di euro.

De Martino ha tentato una reazione, cercando di trattenere il ladro, ma l’uomo lo avrebbe minacciato: “Lasciami o sparo”. Non è chiaro se fosse armato, ma la minaccia è bastata a far desistere l’ex ballerino, che ha visto portarsi via l’orologio.

Subito dopo l’accaduto, De Martino ha contattato la Polizia e sporto denuncia.