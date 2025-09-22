Malore improvviso mentre lavora, Gianluca è morto a 44 anni: lascia moglie e figlio

Dolore a Giugliano per la scomparsa di Gianluca Morardi, l’operatore del 118 morto a soli 44 anni dopo essere stato colpito da un malore improvviso.

Giugliano, malore improvviso: morto operatore del 118

Stando a quanto emerso, circa due settimane fa, il 44enne si sarebbe sentito male durante il suo turno di lavoro. Di qui la corsa all’ospedale di Pozzuoli dove è stato ricoverato. Le sue condizioni si sarebbero poi aggravate fino a decretarne il decesso. Gianluca lascia una moglie e un figlio.

“Nessuno tocchi Ippocrate partecipa con profondo dolore al lutto per la prematura scomparsa, a soli 44 anni, di Gianluca Morardi, operatore del 118. Gianluca ha vissuto con coraggio e dedizione la sua missione di soccorritore, mettendo al centro della sua vita il servizio agli altri” – si legge nel post dell’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

“La sua generosità, la sua forza e la sua professionalità resteranno un’eredità luminosa e un esempio indelebile. Alla moglie Carolina, al figlio, agli amici e a tutti i colleghi giungano le più sentite e commosse condoglianze. Il ricordo di Gianluca continuerà a vivere nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un tratto di cammino”.

“La Direzione Strategica dell’ASL Napoli 2 Nord si unisce al lutto per la prematura scomparsa, a soli 44 anni, di Gianluca Morardi operatore del 118. Gianluca, descritto come ‘l’amico più forte del 118’ dagli ‘angeli del soccorso’ con cui collaborava, ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, con professionalità. Il suo impegno e la sua dedizione rimarranno un esempio. Le più sentite condoglianze alla moglie Carolina, al figlio, agli amici e a tutti i colleghi. Certamente il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto” – è il messaggio di cordoglio dell’Asl Napoli 2 Nord.