Auto senza assicurazione, la Lombardia supera la Campania. È boom di evasione al Nord

Nel 2024 il numero di veicoli privi di assicurazione obbligatoria ha raggiunto in Italia quota 2,9 milioni, pari al 6,1% del parco circolante. Un dato che segna un aumento costante dal 2022, tanto da superare i livelli registrati nel 2017.

La tendenza desta allarme non solo al Sud, storicamente più colpito dall’evasione assicurativa, ma anche al Nord, dove pure i premi RC Auto sono mediamente più bassi rispetto al resto del Paese.

Al Nord cresce l’evasione della RC Auto

Secondo le stime ANIA, l’incidenza di veicoli non assicurati varia sensibilmente sul territorio: a fronte di una media nazionale del 6,1%, il Nord si ferma al 4,9%. Molto più elevati i valori al Sud (8,3%) e nelle Isole (7,9%), con punte del 10,6% in Campania e dell’8,8% in Sicilia.

Nonostante questi numeri, è proprio il Nord a preoccupare maggiormente: tra il 2021 e il 2024 l’aumento dei veicoli senza copertura è stato del 53,5%, il più alto in Italia. In Lombardia l’incremento ha toccato il 42,4%, con circa 420 mila auto scoperte, il numero assoluto più alto a livello nazionale.

Un fenomeno in crescita

Nel complesso, l’evasione assicurativa ha contribuito a un aumento medio del 23,4% a livello nazionale. Meno marcata la crescita al Sud e nelle Isole, dove il fenomeno resta comunque molto diffuso.

Le cause principali sono riconducibili al rincaro delle polizze RC Auto registrato negli ultimi tre anni. L’aumento dei premi ha reso più onerosa la sottoscrizione delle coperture. Ad ogni modo, il Nord resta l’area più conveniente in cui assicurare un veicolo: basti pensare che – secondo i dati riportati da Segugio.it – il miglior costo medio RC Auto in Campania è 735,73 euro, in Lombardia invece 402,16 euro. Per quanto riguarda le moto, in Campania 679,53 euro, in Lombardia 272,04.

Redditi più alti e premi più convenienti, ma il Nord evade lo stesso la RC Auto

Anche il Nord, insomma, comincia ad avere difficoltà ad affrontare la spesa dell’assicurazione, nonostante offerte più convenienti e un reddito medio molto più alto rispetto al Mezzogiorno. Spesso chi circola senza RC Auto, in tutta Italia, lo fa a causa dei costi elevati. Al Sud l’incidenza è maggiore sia perché i premi sono più alti ed i redditi più bassi, ed inoltre i trasporti pubblici non sono adeguati affinché si possa fare a meno del mezzo privato.