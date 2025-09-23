Bomba d’acqua a Ischia: strade come fiumi, la pioggia travolge le auto

Una bomba d’acqua a Napoli e nella sua provincia, isole comprese. A destare maggior preoccupazione è la situazione sull’isola di Ischia, dove le strade si sono trasformate in fiumi in piena che hanno travolto persino dei veicoli parcheggiati in strada.

Maltempo a Ischia: la pioggia travolge ogni cosa

Al momento non si segnalano notizie di particolari accadimenti connessi al verificarsi degli allagamenti. I disagi ci sono e ci saranno ancora se continuerà a piovere in modo consistente, come previsto dai bollettini meteo.

Raccomandiamo a tutti i cittadini di ripararsi in un luogo sicuro, possibilmente ai piani più alti, e di non uscire in strada né mettersi alla guida durante le fasi di precipitazioni più intense.

Il Comunicato del Comune di Forio

Il Comune di Forio ha emesso il seguente avviso i cittadini: “Si informa la popolazione che, nonostante l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile fosse di livello giallo, in queste ore si stanno registrando forti criticità con allagamenti in diverse zone del territorio comunale. Si raccomanda vivamente di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, evitando spostamenti a piedi o in auto nelle aree maggiormente interessate. Prestare la massima attenzione e seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali del Comune e della Protezione Civile. La sicurezza di tutti viene prima di tutto: la collaborazione della cittadinanza è fondamentale”.

In risposta alla nota, pubblicata sui social, i cittadini stanno rilevando una criticità ulteriore, che è quella di aver accompagnato i bambini a scuola. Alunni che dovranno tornare a casa, in qualche modo, al termine delle lezioni.