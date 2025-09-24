Maltempo in Campania, Napoli si sveglia con la pioggia: ancora temporali e allagamenti

Una nuova ondata di maltempo sta investendo la Campania provocando temporali intensi accompagnati da un graduale abbassamento delle temperature. Stando alle previsioni meteo, nelle prossime ore, sono previsti ulteriori disagi e allagamenti diffusi.

Ondata di maltempo in Campania: temporali e allagamenti

Le giornate dal clima quasi tipicamente estivo delle ultime settimane sembrano ormai un ricordo lontano, a causa dell’avanzata di un vortice ciclonico che avrebbe catapultato diverse zone d’Italia in un contesto climatico di stampo autunnale.

E’ il caso della Campania che già da qualche giorno sta registrando un vero e proprio cambio di rotta meteorologico che ha spinto la Protezione Civile Regionale a diramare e prorogare un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali, fulmini e raffiche di vento.

Un’allerta in vigore anche per la giornata di oggi, 24 settembre, e che spinge le autorità a porre particolare attenzione sulle tre principali isole di Napoli: Ischia, Capri e Procida. Proprio Ischia, infatti, è stata colpita da un’alluvione che ha provocato danni e devastazione, facendo scattare l’allerta massima.

Già dalle prime ore del mattino la pioggia si è abbattuta sulla città. In base alle previsioni, il maltempo caratterizzerà l’intera giornata e, probabilmente, anche quelle successive. Tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti per confermare la proiezione attuale.