Ragazzo di 16 anni in fin di vita per un incidente, il miracolo a Napoli: è salvo e sta bene

Un altro intervento di successo si è concluso all’Ospedale del Mare di Napoli dove è giunto un ragazzo, di soli 16 anni, in gravissime condizioni, salvato grazie ad una delicata e complicata operazione. A renderlo noto è l’ASL Napoli 1 Centro.

Intervento record all’Ospedale del Mare: salvo ragazzo di 16 anni

“La storia è quella di Francesco (nome di fantasia a tutela della privacy), 16 anni, giunto in Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro alle 6.00 del mattino circa, trasportato dal Servizio del 118, vittima di un trauma a dinamica maggiore conseguente ad incidente stradale. La situazione è gravissima, Francesco è emodinamicamente instabile e presenta stato di shock emorragico, una condizione drammatica di emergenza e di pericolo di vita” – si legge nella nota diffusa dall’ASL.

Il 16enne viene immediatamente preso in carico dal Trauma Center dell’Ospedale del Mare, una struttura ospedaliera specializzata composta da un team multidisciplinare di medici e infermieri. Dopo le prime cure di stabilizzazione clinica ed alcuni esami urgenti, è stato poi trasportato in sala operatoria per una grave emorragia toracica per rottura dell’aorta ed un sanguinamento addominale per rottura della milza.

“Viene, quindi, effettuato, un delicato intervento chirurgico di posizionamento di endoprotesi per rottura dell’aorta toracica e drenaggio toracico bilaterale, laparotomia e splenectomia” – hanno spiegato i medici che si sono occupati del caso.

L’equipe multidisciplinare ha visto alternarsi gli anestesisti Joseph Esposito e Luana Vessicchio della Unità Operativa Complessa di Anestesia Rianimazione e Gestione Trauma Center diretta da Ciro Fittipaldi; i chirurghi generali Giuseppe Militerno e Carmine Viviano della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale ed Urgenza diretta da Mariano Armellino; i chirurghi vascolari Fabio Spinetti e Anna Petrone della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare diretta da Gennaro Vigliotti; il chirurgo toracico Mario Di Stasio responsabile della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica; il tecnico di radiologia Matilde Chirichiello e gli infermieri di sala operatoria Giorgia Angeletti, Giuseppe Esposito, Luigi Orazzo, Ciro Pontillo, Luigi Praitano, Pasquale Terracciano con il coordinamento di Pasquale Palma.

“Francesco ora sta bene, è riuscito a superare l’intervento e la fase post operatoria brillantemente ed è tornato a casa abbracciato dai suoi cari” – ha fatto sapere la struttura ospedaliera, annunciando le dimissioni del giovane.

“Ancora una volta il personale dell’ASL Napoli1 Centro ha dimostrato tempestività e professionalità salvando una vita in grave pericolo. Le nostre donne e i nostri uomini lavorano instancabilmente senza clamori, facendo ogni giorno la differenza. A tutti loro ritengo debba andare il nostro ringraziamento più sincero” – dichiara il direttore sanitario Maria Corvino.