Villaricca in lutto: addio a Ivan Mangusi, morto un mese dopo l’incidente di Ferragosto

Villaricca si stringe nel dolore per la scomparsa di Ivan Mangusi, trentenne rimasto vittima di un grave incidente stradale la notte di Ferragosto. Dopo un mese di coma e di speranze, ieri il suo cuore ha smesso di battere, lasciando nello sconforto familiari e amici.

Il dramma si consumò intorno alle quattro del mattino del 15 agosto, quando la moto su cui viaggiava perse improvvisamente il controllo, finendo contro la rotonda Grande Sud, al confine tra Giugliano e Qualiano.

I soccorsi furono immediati e Ivan venne trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano, dove le sue condizioni apparvero subito gravissime. Da allora una lunga lotta, fino alla tragica notizia del decesso.

La salma del giovane si trova ancora sotto sequestro presso l’obitorio del nosocomio, in attesa dell’autopsia: solo dopo sarà possibile fissare la data dei funerali.

Ivan era molto conosciuto e stimato in paese. Gestiva con impegno un panificio in via Enrico Fermi e nonostante la giovane età era apprezzato per il suo senso di responsabilità e la dedizione al lavoro.

La notte dell’incidente aveva salutato in anticipo gli amici con cui stava partecipando al tradizionale falò di Ferragosto, deciso a rientrare presto per potersi svegliare all’alba e aprire la sua attività. Ma a casa, quella volta, non è mai tornato.