Bacoli, ausiliare del traffico arrestato per spaccio: nel tempo libero vendeva droga

Un ausiliare del traffico del comune di Bacoli, nell’area flegrea, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione durante un servizio antidroga mirato. L’uomo, un 32enne incensurato, è stato sorpreso in via Dragonara, nei pressi di un bar, in compagnia di alcuni giovani.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato marijuana nelle tasche dell’uomo. L’ispezione è stata poi estesa alla sua Mercedes e alla sua abitazione nel centro di Bacoli.

Nella camera da letto sono stati rinvenuti 1.000 euro all’interno di una scatoletta di metallo, oltre ad altre somme custodite in diverse matriosche: 4.000 euro nella prima, 7.050 nella seconda e ulteriori 25.050 euro in tre cofanetti, per un totale di 37.100 euro.

Nel salone dell’abitazione, i carabinieri hanno sequestrato 24 grammi di cocaina, quasi un chilo di hashish e oltre un chilo e mezzo di marijuana.

Tra gli altri ritrovamenti, 56 grammi di ketamina e 9 dosi già confezionate, 581 pillole di MDMA di vari colori e 17 dosi di cocaina rosa, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine dell’operazione, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. L’indagine segue quella condotta ieri a Grumo Nevano, dove era stato arrestato un operatore ecologico incensurato per spaccio di droga.