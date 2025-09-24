Altra ragazza investita a Fuorigrotta: è la stessa strada in cui fu uccisa Rita Granata

Ennesimo pedone investito a Napoli. Questa mattina, lungo via Leopardi a Fuorigrotta, una ragazza è stata travolta da un veicolo. L’incidente è avvenuto a pochi passi dal luogo dove, poco più di un anno fa, perse la vita la studentessa Rita Granata.

Al momento non si hanno aggiornamenti sulle condizioni della giovane. Ieri sera, nella stessa strada, un uomo di 79 anni era stato travolto da uno scooter con a bordo due giovani, che avevano fatto perdere le proprie tracce.