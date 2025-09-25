Daniele scomparso nel Napoletano, il ragazzo è stato ritrovato morto: aveva 17 anni

Tragedia a Mariglianella, nel Napoletano, dove un ragazzo di soli 17 anni, Daniele Ponzo, è stato ritrovato morto all’interno di un cantiere.

Mariglianella, Daniele Ponzo ritrovato morto: aveva 17 anni

Il giovane risultava scomparso da ieri, avvistato per l’ultima volta in via Napoli, a bordo della sua mountain bike. I familiari avevano lanciato un appello sui social, intervenendo anche nella trasmissione Chi l’ha Visto che si è occupata del caso.

“Era a casa mia, poi è andato via e adesso si sono perse le sue tracce. Ha il cellulare spento e le nostre ricerche sono state vane finora. Chiunque lo avvistasse è pregato di segnalarlo alla redazione, ai vigili urbani o ai carabinieri” – aveva raccontato la zia del giovane, poco prima del drammatico ritrovamento.

Stando a quanto reso noto da Il Corriere, in queste ultime ore il ragazzo sarebbe stato ritrovato privo di vita in un cantiere. Secondo gli investigatori, si sarebbe trattato di un gesto estremo.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.