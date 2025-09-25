A casa della zia, il giro in bici e la scoperta del cadavere: come è morto Daniele a 17 anni

Proseguono le indagini sulla scomparsa di Daniele Ponzo, il ragazzo di 17 anni ritrovato morto in un cantiere edile a Mariglianella, nel Napoletano.

Mariglianella, Daniele trovato morto da un operaio

Stando a quanto emerso il giovane avrebbe fatto perdere le sue tracce per diverse ore. Si sarebbe recato prima a casa della zia, poi avrebbe fatto una passeggiata con la sua mountain bike senza, però, fare più ritorno a casa.

Questa mattina la drammatica scoperta: Daniele è stato ritrovato senza vita all’interno di un cantiere edile del posto. A lanciare l’allarme sarebbe stato un operaio, dopo aver avvistato il cadavere del giovane 17enne. Per gli inquirenti l’ipotesi più plausibile è quella di un gesto estremo.

Una notizia che ha scosso l’intera comunità partenopea che si era attivata nelle ricerche a seguito degli appelli di aiuto lanciati dai familiari. Anche l’amministrazione comunale ha espresso il suo cordoglio per la perdita di Daniele.

“Il giovane Daniele è stato trovato senza vita questa mattina a Mariglianella. Abbiamo sperato a lungo di poterlo riabbracciare, ora non ci resta che accompagnare con l’affetto e la preghiera i familiari e gli amici. Tutta la comunità di Mariglianella è affranta dal dolore. Ciao, Daniele” – è la nota diffusa dal sindaco Arcangelo Russo.