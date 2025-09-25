Bimba morta al Santobono, dolore a Napoli per Antonia: “Troppo piccola per volare in cielo”

Lacrime a Miano, quartiere di Napoli, per la scomparsa della piccola Antonia: una bambina morta all’ospedale Santobono dopo aver combattuto a lungo contro un brutto male.

Dolore a Miano per la piccola Antonia: morta al Santobono

Un grave lutto per l’intera comunità di Napoli che ha accolto con dolore la notizia della scomparsa della giovane Antonia. Stando a quanto emerso, la bambina stava combattendo contro un tumore e proprio in queste ultime ore il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

“Il nostro quartiere di Miano questa mattina si è svegliato con la triste notizia della perdita della piccola Antonia, troppo piccola per volare in cielo. Miano si stringe attorno alla famiglia di Antonia in questo momento di grande dolore” – è l’annuncio pubblicato sui social dalla pagina Miano Protagonista che ha comunicato la dipartita della piccola guerriera.

“Ci uniamo al vostro cordoglio e condividiamo il vostro dolore per la perdita della vostra amata Antonia. La sua forza e la sua determinazione nella lotta contro il male saranno sempre ricordate come un esempio di coraggio e speranza. Siamo vicini a voi con il cuore e con l’affetto. Riposa in pace piccola Antonia”.

“Non doveva andare così. Sarai sempre nel mio cuore cucciola mia” – si legge in uno dei messaggi diffusi sui social per ricordare Antonia.