Lavori in Litoranea, rinviato il campionato regionale a cronometro di ciclismo a Torre del Greco

È stato rinviato a data da destinarsi il campionato regionale a cronometro di ciclismo per amatori e master che si sarebbe dovuto disputare domenica 28 settembre a Torre del Greco.

Rinviato il campionato di ciclismo a Torre del Greco

La comunicazione è arrivata dalla società organizzatrice, la B-Bike Cycling Team, dopo l’avviso della locale Amministrazione circa l’impossibilità di utilizzare via Litoranea, il tratto costiero che rappresentava l’asse principale della gara.

Da sabato 27 settembre, infatti, l’arteria sarà interessata da lavori urgenti e non procrastinabili di riqualificazione del litorale, trasformandosi in area di cantiere.

Lavori in Litoranea: era il tratto principale della gara

Erano attesi circa cento partecipanti, pronti a sfidarsi lungo un percorso che avrebbe toccato anche viale Europa, con partenza dal parcheggio Palatucci di via Alcide De Gasperi, dove era stato allestito il villaggio gara.

Il rinvio non poteva essere evitato, come spiegano dalla società sportiva, che ha provveduto ad avvisare il Comitato Regionale Campania della Federciclismo. La decisione lascia l’amaro in bocca al movimento ciclistico locale e ai tanti appassionati che attendevano l’evento, non solo come competizione agonistica ma anche come occasione di valorizzazione del territorio che, a questo punto, potrebbe essere differita a quando la Litoranea potrà sfoggiare al pubblico di appassionati anche i risultati dei lavori di restyling.

Ascione: “Rimetteremo l’evento in calendario quando ci saranno le condizioni”

A esprimere il rammarico dell’amministrazione comunale è stata la consigliera delegata allo Sport, Valentina Ascione: “Purtroppo questo evento esula dalle responsabilità dell’amministrazione e ovviamente degli organizzatori. Ci dispiace enormemente essere stati costretti a rinviare la prova di domenica prossima, ma siamo certi che, appena le condizioni ce lo consentiranno, potremo nuovamente mettere in calendario l’evento”.

Soddisfazione rinviata, dunque, per ciclisti e cittadini, che dovranno attendere la nuova data del campionato. Intanto, la macchina organizzativa guarda già al prossimo appuntamento: il 19 ottobre si correrà la Crono del Vesuvio, ultima tappa del Circuito Fantagiro, che promette di riportare in strada entusiasmo ed energia sportiva.

Un rinvio amaro, ma con la prospettiva di recuperare presto – e meglio, in un lungomare qualificato – una manifestazione che avrebbe offerto a Torre del Greco visibilità e passione sportiva, lungo uno dei tratti più suggestivi della costa vesuviana.