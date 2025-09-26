Ondata di freddo con venti gelidi in arrivo dalla Russia, sembrerà quasi inverno: quando

Stando alle previsioni meteo, a partire dalla prossima settimana l’Italia sarà travolta da una prima ondata di freddo, con un marcato rinforzo di venti gelidi provenienti dalla Russia.

Meteo, arriva il freddo dalla Russia: da quando

Sembra ormai definitivamente terminata quella parentesi estiva che ha caratterizzato le prime settimane di settembre. Nonostante il ritorno del sole a Napoli, e in generale al Sud, le temperature hanno già subito un primo calo, favorendo un clima tipicamente autunnale.

Se le previsioni avevano già preannunciato l’arrivo del freddo, Il Meteo ha confermato lo scenario previsto per i prossimi giorni quando, a partire dagli inizi di ottobre, l’Italia sarà avvolta da un vortice ciclonico ricolmo di aria molto fredda che provocherà un notevole rinforzo dei venti in arrivo direttamente dalla Russia.

Uno scenario climatico che farà esplodere ancora una volta il maltempo su molte Regioni, da Nord a Sud, lasciando spazio ad un contesto addirittura quasi invernale. Anche a Napoli dovrebbero alternarsi giornate piovose a quelle soleggiate ma quasi sicuramente i valori termici subiranno un drastico calo. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.