Lite dal tabaccaio nel Napoletano, uomo massacrato con calci e pugni: è ricoverato

Una violenta lite avvenuta in una tabaccheria di Boscoreale, nel Napoletano, ha causato il ferimento di un uomo di 60 anni, attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare in prognosi riservata.

Sarebbe bastata una banale discussione in tabaccheria a scatenare la rabbia di un 37enne di Pompei, arrestato dai Carabinieri per lesioni aggravate. La situazione è degenerata nella serata di ieri, quando il 37enne ha fatto il suo ingresso nel tabacchi di via Passanti Flocco.

All’interno del punto vendita si trovava anche il 60enne. Non è chiaro cosa abbia innescato la lite ma, stando alla ricostruzione, l’uomo avrebbe atteso il 60enne all’esterno del negozio per colpirlo con violenza, prendendolo a calci e pugni. Un’aggressione costata la prognosi riservata alla vittima, ancora ricoverata nell’ospedale del Mare di Napoli.

I militari della stazione di Boscoreale, analizzate le telecamere e raccolte le testimonianze dei presenti, hanno facilmente individuato e identificato il 37enne. L’hanno raggiunto a casa e gli hanno stretto le manette ai polsi. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.