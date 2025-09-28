Vesuvio Live

Sparatoria in pieno giorno a Napoli, c’è una vittima: si chiamava Umberto ed aveva 33 anni

Set 28, 2025 - Veronica Ronza

Carabinieri

Si chiamava Umberto Russo la vittima della sparatoria avvenuta questa mattina a Napoli, in via Miano, nei pressi del Bosco di Capodimonte. L’uomo, di 33 anni, si trovava a bordo della sua auto quando sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco.

Un agguato avvenuto in pieno giorno, verso le 9:30, quando alcuni sicari si sarebbero avvicinati all’autovettura di Russo, freddandolo con alcuni colpi di pistola. Il 33enne è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove, poco dopo il suo arrivo, è deceduto per le lesioni riportate.

Stando a quanto emerso, Russo era già noto alle forze dell’ordine. Pare che già nel 2015 sia sopravvissuto ad un simile agguato, tra Miano e Secondigliano, mentre era in compagnia di un amico.

