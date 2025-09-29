Tragedia in Campania, trovato morto in piscina dopo la festa con i colleghi: aveva 27 anni

Tragedia a Paestum, in provincia di Salerno, dove è stato ritrovato morto un ragazzo di soli 27 anni, Taras Ivanyshyn, di origini ucraine ma adottato da bambino da una famiglia del posto. Il corpo senza vita del giovane si trovava sul fondo della piscina dell’hotel in cui lavorava.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbero stati gli addetti alle pulizie, ieri mattina, a scorgere il cadavere del 27enne all’interno della piscina. Uno dei turisti presenti avrebbe tentato anche alcune manovre di rianimazione, purtroppo con esiti negativi. Anche i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. La morte, infatti, dovrebbe essere avvenuta diverse ore prima del ritrovamento.

Il 27enne aveva il capo rivolto verso il basso ed era completamente nudo. Al momento nessuna pista d’indagine è esclusa: potrebbe trattarsi di un caso accidentale, del risultato di una eventuale colluttazione ma anche di un gesto estremo. Saranno le indagini a chiarire le circostanze della morte del giovane.

Ciò che al momento è emerso è la partecipazione del 27enne ad una piccola festa che si era tenuta proprio quella sera nell’area esterna della struttura ricettiva, proprio a bordo piscina. Una sorta di party, organizzato all’insaputa della direzione, che aveva visto la partecipazione della vittima e di altri due colleghi, un uomo e una donna.

I tre si sarebbero intrattenuti fino a notte fonda, conversando e consumando alcolici. Gli inquirenti dovranno cercare di colmare quel buco investigativo che intercorre tra la festa in piscina e il ritrovamento del cadavere sul fondo della stessa. Intanto è stata fissata l’autopsia per risalire alle cause esatte del decesso.