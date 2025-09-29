Tragico incidente nel Napoletano, sbalzato dallo scooter: Mario è morto sul colpo a 39 anni

Tragedia a Villaricca, nel Napoletano, dove a seguito di un grave incidente ha perso la vita Mario Valletta, morto a soli 39 anni.

Incidente a Villaricca: è morto un uomo di 39 anni

Stando ad una ricostruzione aggiornata, fornita da TeleClub Italia, il giovane si trovava a bordo del suo scooter su corso Italia quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato al suolo, probabilmente battendo la testa.

Un impatto violentissimo per il 39enne che sarebbe sbalzato dalla sella per poi finire rovinosamente sull’asfalto. A nulla sarebbe servito l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo: Mario, infatti, sarebbe morto sul colpo per le gravi lesioni riportate nello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale che dovranno avviare le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Intanto sui social si moltiplicano i messaggi di affetto e di dolore per Mario.

“Ciao Mario Valletta, con te va via una parte della mia adolescenza. Non doveva finire così, riposa in pace e dà la forza alla tua famiglia per superare questa tragedia” – si legge nel post diffuso da un amico della vittima.

Mario, originario del Napoletano, abitava al Nord ma in questi giorni era tornato nel suo paese d’origine, probabilmente per trascorrere del tempo con amici e parenti.