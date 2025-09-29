Va a festeggiare il suo compleanno e muore in un incidente a 25 anni: Ilaria era incinta

Tragedia a Montenero di Bisaccia, nel Molise, dove a seguito di un incidente ha perso la vita una ragazza incinta di otto mesi: si chiamava Ilaria Forgione ed è morta a soli 25 anni.

Incidente a Montenero, Ilaria è morta a 25 anni: era incinta

Stando a quanto emerso, la giovane si trovava a bordo di un’auto con il compagno e un amico 16enne. Stavano rientrando a casa dopo aver pranzato insieme al ristorante in occasione del compleanno della giovane Ilaria che, proprio quel giorno, compiva 25 anni.

La vettura, per cause ancora da accertare, improvvisamente avrebbe perso il controllo finendo per schiantarsi contro un muretto per poi ribaltarsi completamente. Per la ragazza, che tra poche settimane avrebbe dato alla luce il suo bambino, purtroppo non c’è stato nulla da fare: sarebbe morta sul colpo per le gravi lesioni riportate.

“Il sindaco Simona Contucci e l’amministrazione comunale esprimono il più sincero sentimento di cordoglio e la più profonda vicinanza alla famiglia Forgione, per la scomparsa della giovane Ilaria e della piccola vita che portava in grembo, avvenuta nel pomeriggio di ieri in un fatale incidente stradale” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Montenero di Bisaccia.

“La nostra comunità ha vissuto con incredulità e turbamento la notizia del grave incidente occorso ieri a Ilaria. Sono stati momenti difficili, carichi di dolore e umana difficoltà di accettazione per quanto accaduto. Una vita che si spegne, nel giorno in cui dovrebbe essere festeggiata, è davvero difficile da accettare”.

“In circostanze come queste, nelle quali ogni parola può apparire superflua, vogliamo ribadire la nostra profonda e sincera vicinanza a tutti i congiunti di Ilaria, unendoci all’abbraccio rispettoso e amorevole di tutta la nostra comunità. In accordo con la famiglia Forgione, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie”.