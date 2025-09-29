Omicidio nel Napoletano, figlio uccide la mamma bruciandola viva: è morta

Questa mattina i carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato un uomo di 37 anni con l’accusa di omicidio: avrebbe ucciso la mamma, dandole fuoco.

Omicidio Afragola, arrestato un uomo: avrebbe ucciso la mamma

Stando a quanto rende noto Il Mattino, lo scorso 31 luglio la donna veniva ricoverata d’urgenza con ustioni di terzo grado per tutto il corpo. Dopo due settimane di agonia, a causa delle gravi lesioni riportate, è deceduta.

Inizialmente si ipotizzava la pista di un gesto estremo sulla base delle dichiarazioni rese dal figlio, che si trovava in casa e, a sua detta, avrebbe tentato in ogni modo di aiutare la madre, cercando di spegnere le fiamme, senza però riuscirci.

Successive indagini, tuttavia, avrebbero fatto venir fuori un quadro completamente diverse. Le accuse principali sono ricadute sul figlio della donna, legato a lei pare da un rapporto morboso e tossico, che probabilmente non accettava la relazione sentimentale della madre con un altro uomo.

Sarebbe stata questa la causa che lo avrebbe spinto ad inveire contro di lei, gettandole addosso dell’alcol e dandole fuoco, servendosi di un accendino. La consulenza psichiatrica effettuata dall’indagato avrebbe messo in evidenza una forma di schizofrenia paranoidea, tenuta comunque a bada grazie alle cure farmacologiche.