L’auto si schianta contro un muro, Cristian perde la vita sul colpo: aveva solo 16 anni

Tragico incidente questa notte tra Alvignano e Caiazzo, nel Casertano, dove un ragazzo, Cristian Fimiani, è morto a soli 16 anni.

Incidente a Caiazzo: è morto un ragazzo di 16 anni

Stando a quanto emerso, l’auto con a bordo il 16enne, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantata contro il muro di una tabaccheria del posto. Cristian sarebbe morto sul colpo, a causa delle lesioni riportate nell’impatto. All’interno della vettura si trovavano anche suo fratello e un amico, entrambi sopravvissuti ma gravemente feriti.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno liberato i ragazzi incastrati tra le lamiere, e i sanitari del 118 che hanno soccorso i due giovani. Per Cristian, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere.

“Questa notte un tragico incidente ha profondamente colpito la nostra comunità. Tre giovani sono stati coinvolti in un drammatico sinistro stradale e, purtroppo, il giovanissimo Cristian ha perso la vita. Una notizia che ha lasciato Caiazzo sconvolta, addolorata e unita nel dolore” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Stefano Giaquinto.

“In questo momento di immensa tristezza, come Sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo la più sincera e profonda vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che conoscevano e amavano Cristian. In segno di cordoglio e rispetto, sarà proclamato il lutto cittadino nelle ore in cui si svolgeranno le esequie del giovane”.

“Un pensiero di affetto e speranza va anche ai due ragazzi rimasti coinvolti nell’incidente. A loro e alle loro famiglie rivolgiamo l’augurio più sentito affinché possano affrontare e superare questo momento così delicato. L’intera comunità caiatina è al loro fianco. Caiazzo si stringe in silenzio, con dolore e con amore”.