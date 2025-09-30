Napoli prega per Rayan, il bimbo palestinese al Monaldi: sarà operato al cuore

Nella giornata di oggi, all’Ospedale Monaldi di Napoli, è giunta in visita l’ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia, Mona Abuamara, che ha incontrato i dirigenti dell’equipe medica che si sta prendendo cura del piccolo Rayan, il bambino palestinese di un anno che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento al cuore.

Al Monaldi di Napoli c’è il piccolo Rayan: il bambino palestinese

A ricevere l’ambasciatrice è stata l’avv, Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, in compagnia della dottoressa Angela Annecchiarico (direttore sanitario) e del direttore amministrativo Alberto Pagliafora.

L’ambasciatrice ha incontrato l’equipe medica guidata dalla professoressa Maria Giovanna Russo (direttore UOC Cardiologia Pediatrica) e dal dottor Guido Oppido (direttore UOC Cardiochirurgia Pediatrica delle Cardiopatie Congenite) che ha in cura il piccolo Rayan.

Il bimbo, di poco più di un anno, giunto a Napoli da Gaza, è ricoverato presso l’ospedale partenopeo in attesa di un delicato intervento al cuore. Intanto nelle scorse ore, un altra piccola vittima di guerra è giunta in città, ricevendo assistenza presso il Santobono.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e vicinanza, sottolineando l’impegno dell’Azienda dei Colli nell’assicurare assistenza di altissimo livello a tutti i pazienti, soprattutto quelli più fragili. Il direttore generale, Anna Iervolino, ha espresso la propria soddisfazione per la visita, sottolineando l’importanza di una collaborazione internazionale che metta sempre al centro la tutela della vita e della salute.