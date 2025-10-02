Napoli, spari al centro storico contro un’auto: “Oggi più pallottole che piccioni”

Ancora un episodio di violenza sconvolge la notte napoletana. Alle 01:40, in Vico Rotto Carbonara, un proiettile ha frantumato il vetro posteriore di un’auto in sosta.

Il proprietario, svegliato dal rumore e chiamato in strada dai vicini, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che hanno confermato il colpo d’arma da fuoco e richiesto l’intervento della Scientifica.

In un amaro sfogo, l’uomo ha raccontato: “Mi hanno rotto il vetro dell’auto con un colpo di pistola… Una persona che lavora onestamente si trova invischiata in queste situazioni. Ormai Napoli non è più sicura.”

Il cittadino ha inoltre segnalato la presenza di numerose telecamere nella zona, auspicando che possano aiutare a identificare i responsabili.

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione dal proprietario dell’auto, non ha usato mezzi termini nel commentare l’ennesimo atto intimidatorio, che si aggiunge a una lunga serie di sparatorie notturne.

“Stese di paranze di ragazzini? Avvertimento? Dispetto? Intimidazione? Quel che è certo è che oggi in città volano più pallottole che piccioni!” ha dichiarato Borrelli, denunciando la crescente illegalità: “Troppi giovani sono in possesso di armi, il mercato nero è fuori controllo e, nonostante le promesse della maggioranza, manca personale e presenza delle forze dell’ordine sul territorio.”

Il deputato ha lanciato un appello diretto alle autorità: “Chi ha responsabilità non pensi solo alle critiche, ma ai cittadini terrorizzati dal sibilo dei proiettili. La sicurezza a Napoli è un’emergenza inaccettabile che richiede interventi immediati e risoluti.”