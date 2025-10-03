Ischia, trovato il cadavere di una donna nei pressi del porto: indagini in corso

Sarebbe di una donna di cittadinanza ucraina il cadavere rinvenuto questa mattina, 3 ottobre, nelle acque vicine al porto di Ischia: ancora ignote le cause del decesso.

Cadavere di una donna trovato ad Ischia Porto

Ad Ischia, questa mattina è stato scoperto il cadavere di una donna nella zona portuale, ai piedi di una famosa terrazza panoramica della zona. Secondo quanto riportato da ANSA.it, il corpo, privo di vita, è stato identificato come quello di una cittadina ucraina di 57 anni.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, la Guardia Costiera e i carabinieri della compagnia di Ischia, coordinati dal capitano Giuseppe Giangrande, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause del decesso.

Non appaiono violenze sul corpo: forse un malore o gesto volontario

Al momento, le autorità non hanno riscontrato segni evidenti di violenza sul corpo. Ciò ha spinto gli inquirenti a formulare le ipotesi principali: incidente o gesto volontario.

Le indagini sono nelle fasi iniziali. Non è ancora chiaro da quanto tempo la donna fosse deceduta né se vi siano testimoni o videocamere che possano aver registrato elementi utili per la ricostruzione dell’accaduto. Le autorità hanno disposto accertamenti medico-legali e sopralluoghi nell’area circostante per trovare elementi utili.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.