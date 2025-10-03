Vesuvio Live

A Gaza si torna a pescare: “L’esercito israeliano impegnato con la Flotilla”. Ecco a che serve restare umani.

Ott 03, 2025 - Giuseppe Mennella

In un video diffuso dal quotidiano La Stampa si vedono cittadini di Gaza tirare reti piene di pesci sulle spiagge palestinesi: anche questo era impedito dal governo di Israele.

Gaza, l’IDF corre dietro la Flotilla, la gente torna a pesca

Un’immagine, semplice, di apparente normalità, che racconta più di tante analisi: i pescatori di Gaza sono riusciti a tornare in mare, a gettare le reti, a portare a casa un po’ di pesce dopo mesi di blocco e restrizioni.

È accaduto nelle scorse ore, mentre l’esercito israeliano era impegnato a contenere e monitorare la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che cerca di rompere l’assedio portando aiuti umanitari via mare.

“Ogni pesce preso in pace è un regalo”. Così recita un post diffuso online che ringrazia “gli eroi” della Global Sumud Flotilla per aver “tenuto occupati gli occupanti”, distratto le navi israeliane e permesso ai pescatori di Gaza di tornare in mare. 

“La Flotilla potrà anche non essere arrivata alla spiaggia di Gaza, ma ha già salvato molte vite: ringraziamo quelle navi, l’esercito israeliano ora è occupato con loro e possiamo di nuovo mangiare”

Un video, mille risposte

Il video, ripreso da La Stampa, mostra uomini e ragazzi sulla spiaggia, intenti a pescare. Una normalità negata da troppo tempo, che diventa eccezionale e simbolica. Gaza, da anni, vive sotto embargo: il mare che bagna la Striscia non è libertà, ma frontiera sorvegliata, corridoio blindato, prigione liquida.

Per questo la scena di chi finalmente riesce a calare le reti non è solo cronaca locale: è la dimostrazione concreta dell’importanza di missioni come la Flotilla. Mentre le navi internazionali attirano l’attenzione e l’apparato militare israeliano, i civili palestinesi possono respirare un attimo di vita normale. Possono lavorare, nutrirsi, esistere al di là dell’assedio.

La normalità negata dai sionisti: ecco a cosa serve restare umani

Che un gesto elementare come pescare diventi una notizia, raccontata dai giornali italiani, dice molto del grado di oppressione a cui è sottoposta la popolazione di Gaza. Non parliamo di concessioni, ma di diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti sempre: vivere del proprio mare, senza paura di essere attaccati, fucilati.

Il mare di Gaza, ieri più libero che mai, ha svelato l’essenza di queste azioni solidali: non solo portare aiuti, ma creare spazi di respiro, aprire fessure nella gabbia dell’assedio. E ricordarci che la solidarietà internazionale non è solo simbolo: può tradursi in pane, in pesce, in dignità riconquistata anche solo per un giorno.

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano