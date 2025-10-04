Forti mal di pancia, Federica è morta a 30 anni. Il marito: “Saresti stata una super mamma”

Aveva 30 anni Federica Kossler, la ragazza originaria di Pordenone, morta a Cipro dopo aver accusato forti dolori addominali.

Forti dolori di pancia: Federica Kossler è morta a 30 anni

La giovane, sposata da poco più di un anno con un militare dell’aeronautica, si era trasferita a Limassol con il marito. Improvvisamente avrebbe accusato un forte mal di pancia, finendo in ospedale per un controllo ma, dopo soli due giorni, il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Una morte prematura e improvvisa che ha sconvolto l’intera Pordenone, dove Federica e i suoi genitori sono molto conosciuti e stimati. Il papà è, infatti, titolare di una nota farmacia mentre la madre lavora come insegnante in uno degli istituti del paese.

“Saresti stata una super mamma. Senza di te il mio cuore è vuoto” – queste le parole del marito, come riporta Il Gazzettino, che ha annunciato con dolore la scomparsa della giovane moglie. Probabilmente il loro desiderio sarebbe stato quello di allargare la famiglia.

Cordoglio anche da parte del sindaco di Pordenone, Alessandro Basso: “Esprimo la mia più sentita vicinanza anche a nome di tutta l’amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare alla famiglia di Federica in questo momento di profondo dolore”.

“Simili episodi scuotono le coscienze di noi tutti, è impensabile morire a 30 anni. Non immagino nemmeno il dramma che affrontano i genitori in questo momento e il mio pensiero è vicino a loro nel ricordare Federica, da sempre legata alla nostra città”.