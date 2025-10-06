Arriva l’Ottobrata, dopo il primo freddo torna il caldo all’improvviso: fino a quando

Dopo una prima ondata di freddo, registrata anche a Napoli e in Campania, stando alle previsioni meteo, è in arrivo la cosiddetta Ottobrata, un fenomeno climatico che favorirà il ritorno del caldo su buona parte dell’Italia.

Meteo, arriva l’Ottobrata: torna il caldo

I primi giorni di ottobre sono stati caratterizzati dal transito di un vortice ciclonico, alimentato da venti freddi in discesa dal Nord Europa che hanno determinato un repentino calo delle temperature. Secondo le stime de Il Meteo, lo scenario meteorologico sarà completamente capovolto nel corso della settimana appena iniziata con l’avanzata di un’area di alta pressione che riuscirà a riportare una totale stabilità ovunque.

In particolare da mercoledì 8 ottobre, l’alta pressione tenderà a rinforzarsi generando un graduale aumento delle temperature, con valori destinati a superare la media del periodo. Si concretizzerà, così, la cosiddetta Ottobrata, un termine usato nel XIX secolo a Roma per descrivere le gite fuori porta dei cittadini che approfittavano del bel tempo per trascorrere le giornate in campagna.

Si assisterà, dunque, ad un vero e proprio ritorno del caldo con valori in netto aumento da Nord a Sud. Una fase quasi primaverile che si estenderà per almeno tutto il weekend, probabilmente abbracciando anche i primi giorni della settimana successiva. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriroi aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.