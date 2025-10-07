Esce di casa nudo per sfuggire ai carabinieri, lo colpiscono con un taser: è morto a 35 anni

Attimi di panico nella mattinata di ieri in via Fornelli, a Napoli, dove un uomo in stato di agitazione è stato colpito con un taser dai carabinieri perdendo la vita poco dopo: è morto a soli 35 anni durante il trasporto in ambulanza.

Colpito con un taser a Napoli: è morto a 35 anni

I carabinieri sono intervenuti in una traversa della rampe Brancaccio a Chiaia allertati per una violenta lite all’interno di un appartamento. Il 35enne, probabilmente per scappare dai militari, sarebbe uscito in strada nudo e, all’avvicinarsi dei carabinieri, li avrebbe aggrediti.

In sette tentavano di trattenerlo ma non riuscivano a fermarlo, per questo, in linea con la procedura del Ministero, avrebbero deciso di utilizzare il taser. La vittima si chiamava Antony Ihaza Ehohonoh, aveva 35 anni ed è deceduta all’interno dell’ambulanza che avrebbe dovuto trasportarla in ospedale.

Intanto proseguono le indagini per chiarire con esattezza la dinamica della vicenda. Sono già stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza e disposto l’esame autoptico sulla salma del 35enne per comprendere le cause che ne hanno decretato il decesso.