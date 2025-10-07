Vesuvio Live

Bambina di 2 anni si addormenta e non si sveglia più, aveva ingoiato hashish: è ricoverata

Ott 07, 2025 - Veronica Ronza

L'Ospedale Santobono

Una bambina di soli 2 anni è stata ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli per una intossicazione da hashish. Si tratta del terzo caso registrato in poche settimane presso il polo pediatrico partenopeo.

Mangia hashish: bambina di 2 anni al Santobono di Napoli

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la piccola avrebbe masticato e ingoiato la sostanza stupefacente in circostanze sconosciute. Subito dopo avrebbe avvertito un forte stato di addormentamento, tale da non riuscire a restare sveglia.

Di qui la corsa in ospedale dove è stata riscontrata l’intossicazione, predisponendo il ricovero per la piccola paziente. L’ingestione da stupefacenti, infatti, anche se accidentale, può provocare seri danni di salute soprattutto per i più piccoli.

Altri due bambini che presentavano la stessa sintomatologia sono stati presi in carico dal Santobono verso fine settembre. Uno di loro aveva soltanto 10 mesi ma, per fortuna, entrambi sono stati curati e dimessi dal nosocomio pediatrico.

Ospedale Santobono
Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre