Precipita da un’altezza di 2 metri mentre lavora: operaio ricoverato a Napoli, rischia la vita

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri all’interno del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, dove un operaio è precipitato da un’altezza di circa 2 metri, finendo in ospedale in gravi condizioni.

Operaio precipitato al Vulcano Buono di Nola: è grave

Stando a quanto emerso, l’uomo, un 53enne originario della provincia di Foggia, stava lavorando all’interno di un magazzino in allestimento per un nuovo punto vendita del noto polo dello shopping napoletano.

Sarebbe precipitato proprio mentre era intento a montare una scaffalatura, facendo un volo di circa 2 metri per poi schiantarsi al suolo. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi, rendendo necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo presso l’ospedale di Nola. Su disposizione dell’equipe medica, tuttavia, poco dopo il paziente è stato trasferito all’ospedale del Mare dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Il 53enne, per le gravi lesioni riportate nell’impatto, sarebbe in pericolo di vita.

Intanto sono state avviate le indagini per far luce sulla dinamica della vicenda. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del servizio sicurezza ambienti di lavoro dell’Asl Napoli 3 Sud. Parte dell’impalcatura è stata sequestrata.