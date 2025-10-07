Nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon 2025, la grande corsa sulla distanza dei 42 chilometri e 195 metri in programma domenica 19 ottobre.

Un’edizione da record che segna il raddoppio delle iscrizioni rispetto allo scorso anno e un forte respiro internazionale: il 40% dei partecipanti arriva dall’estero, con ben 75 nazioni rappresentate, a testimoniare la crescita e il prestigio di un evento che porta nel mondo l’immagine sportiva e culturale di Napoli.

Quest’anno la maratona sarà impreziosita dal patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa e ospiterà il Campionato Nazionale Interforze di Maratona, un riconoscimento di grande valore simbolico e sportivo.

A rendere ancora più speciale questa edizione, la medaglia celebrativa realizzata dal maestro Lello Esposito, dedicata ai 2.500 anni della città di Napoli: un omaggio che unisce sport, arte e storia partenopea.

Durante la conferenza, sono state illustrate le novità del percorso, che conferma piazza del Plebiscito come punto di partenza e arrivo, attraversando i luoghi più iconici della città: il lungomare con vista sul Vesuvio, Castel dell’Ovo, Maschio Angioino e Teatro San Carlo.

Dal 17 ottobre aprirà il Neapolis Marathon Village, sempre in piazza del Plebiscito, con musica, spettacoli e intrattenimento per atleti e turisti, fino alla grande giornata di domenica.

La manifestazione mantiene un forte impegno per la sostenibilità ambientale, grazie alla collaborazione con Asia Napoli, e si conferma come un appuntamento sportivo, turistico e culturale di livello internazionale.

Sport, turismo e cultura si fondono nella Union Gas e Luce Neapolis Marathon 2025, una corsa che celebra Napoli e i suoi 2.500 anni di storia con energia, passione e orgoglio.