Un solo colpo alla testa con una pietra di 12 kg: come è morta Elisa, uccisa dal marito a 49 anni

Sarebbe stata uccisa con un solo colpo alla testa Elisa Polcino, la 49enne stroncata dal marito, Salvatore Ocone, con una grossa pietra, nella loro abitazione di Paupisi, in provincia di Benevento. A rivelarlo sono gli esiti dell’autopsia effettuata sulla salma della vittima.

Uccisa dal marito a Paupisi, l’autopsia: colpo di pietra alla testa

Stando a quanto rende noto Il Mattino, l’uomo avrebbe prelevato una grossa pietra dal giardino, del peso di circa 12 chili. L’esame autoptico ha rilevato che proprio quel sasso, conficcato sul lato sinistro del capo della donna, avrebbe causato il decesso della 49enne.

Ocone avrebbe sollevato la pietra con entrambe le mani per poi schiacciarla sul capo della moglie. Un solo colpo che, per il peso consistente del sasso, sarebbe bastato ad uccidere la 49enne, che pare si trovasse a letto.

Ora la stessa procedura sarà effettuata sul corpo del figlio Cosimo, di soli 15 anni. Subito dopo l’aggressione, Ocone avrebbe infatti inveito contro i due figli minorenni, il 15enne e sua sorella Antonia, di 16 anni, attualmente ricoverata in gravi condizioni.