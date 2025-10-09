Prima le previsioni in TV poi il decesso all’improvviso: come è morto il noto meteorologo

Si è spento Paolo Sottocorona, celebre meteorologo di La7, morto all’età di 77 anni. Ad annunciarlo, con grande dolore, è stato il conduttore Enrico Mentana.

Morto all’improvviso Paolo Sottocorona: il meteorologo di La7

Stando a quanto emerso, si tratterebbe di una morte improvvisa, che ha lasciato sgomenti familiari, amici e colleghi. Sottocorona era apparso in televisione per le previsioni, come di consueto, poi poche ore dopo è giunta la notizia della sua scomparsa.

“Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona. Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi 40 anni fa in Rai. Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettatori. Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari. La sua scrivania qui al tg resterà sua” – ha scritto Mentana sui suoi canali social ufficiali.

“E’ morto all’improvviso Paolo Sottocorona, meteoreologo e climatologo, conduttore a La7. Una notizia dolorosa ! Ci lascia una persona stupenda che ci incantava quando spiegava il meteo e i cambiamenti climatici. Alla redazione de @TgLa7 e alla famiglia le mie condoglianze” – è la nota diffusa da Angelo Bonelli.

“Paolo Sottocorona, meteorologo, climatologo e conduttore a La7 ci ha lasciati all’improvviso. Ho sempre apprezzato il suo metodo di lavoro. Più volte l’ho incontrato negli studi televisivi quando ero ospite dei programmi de La 7. Alla famiglia vanno le mie sentite condoglianze” – ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli.