“Infastidiva i pazienti”, sedata e legata alla barella a Napoli: è morta a 39 anni

Sarebbe morta per un arresto cardiaco, dopo essere stata sedata e legata alla barella all’Ospedale del Mare di Napoli, una donna di 39 anni, affetta da crisi epilettiche. A seguito del decesso, avvenuto lo scorso 12 settembre, la famiglia della defunta avrebbe presentato una denuncia per far luce sulla dinamica della vicenda.

Sedata, legata e morta in ospedale a Napoli: aveva 39 anni

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la 39enne sarebbe stata sedata e legata alla barella in quanto avrebbe infastidito gli altri pazienti. Poco dopo, per cause ancora da accertare, sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco, perdendo la vita in breve tempo.

La donna pare soffrisse di crisi epilettiche e sarebbe deceduta proprio all’interno dell’ospedale dove era stata presa in cura. A poche settimane dal tragico decesso, i familiari si sarebbero rivolti ad un legale per presentare una denuncia in procura ed avviare le indagini per risalire alle cause del decesso.

L’avvocato Amedeo Di Pietro, che assiste la famiglia, avrebbe già presentato un esposto. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per morte in ospedale disponendo l’avvio dell’esame autoptico per stabilire con certezza la dinamica del decesso.