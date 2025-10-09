Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

È morto l’attore Paolo Bonacelli: aveva recitato con Troisi e in “Io speriamo che me la cavo”

Ott 09, 2025 - Veronica Ronza

Paolo Bonacelli

Si è spento all’ospedale San Filippo Neri di Roma, nella serata di ieri, Paolo Bonacelli, noto attore, grande interprete del teatro e volto noto della televisione.

Morto l’attore Paolo Bonacelli: aveva 88 anni

Nato il 28 febbraio del 1937 a Civita Castellana, Bonacelli, nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi registi. Tantissimi i film che lo vedono nel cast da Salò alle 120 giornate di Sodoma fino a Johnny Stecchino di Roberto Benigni con cui vinse il Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento.

Al fianco di Benigni ha preso parte anche a La vita e bella, vestendo i panni di un gerarca nazista, ed aveva interpretato Leonardo in Non ci resta che piangere, recitando insieme al grande Massimo Troisi. Ha preso parte anche al film Io speriamo che me la cavo nel ruolo di Ludovico Mazzullo.

A dare notizia della sua morte è stata la moglie, Cecilia Zingaro, anche lei attrice e regista teatrale: “Paolo se n’è andato questa sera, all’ospedale San Filippo Neri. Grazie a chi gli ha voluto bene e lo ha seguito in questi anni”.

Tag
attorimorte
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre