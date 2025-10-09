È morto l’attore Paolo Bonacelli: aveva recitato con Troisi e in “Io speriamo che me la cavo”

Si è spento all’ospedale San Filippo Neri di Roma, nella serata di ieri, Paolo Bonacelli, noto attore, grande interprete del teatro e volto noto della televisione.

Morto l’attore Paolo Bonacelli: aveva 88 anni

Nato il 28 febbraio del 1937 a Civita Castellana, Bonacelli, nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi registi. Tantissimi i film che lo vedono nel cast da Salò alle 120 giornate di Sodoma fino a Johnny Stecchino di Roberto Benigni con cui vinse il Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento.

Al fianco di Benigni ha preso parte anche a La vita e bella, vestendo i panni di un gerarca nazista, ed aveva interpretato Leonardo in Non ci resta che piangere, recitando insieme al grande Massimo Troisi. Ha preso parte anche al film Io speriamo che me la cavo nel ruolo di Ludovico Mazzullo.

A dare notizia della sua morte è stata la moglie, Cecilia Zingaro, anche lei attrice e regista teatrale: “Paolo se n’è andato questa sera, all’ospedale San Filippo Neri. Grazie a chi gli ha voluto bene e lo ha seguito in questi anni”.